Secretaria de Segurança fez 465 escoltas durante protestos em estradas

Somente na terça (29), cerca de 24 milhões de litros de combustíveis foram transportados por 1.014 caminhões

A Secretaria de Estado de Segurança, por meio de sua Central de Escoltas, montada pelo Gabinete de Gestão de Crises no Centro Integrado de Comando e Controle, realizou 465 escoltas, durante o período da greve dos caminhoneiros nas estradas e rodovias do país, que provocou baixo abastecimento, em especial de combustíveis. Com o retorno gradual à normalidade no Estado, a medida foi encerrada.



Apenas na última terça (29), de acordo com o secretário de Segurança, o general Richard Nunes, foram transportados cerca de 24 milhões de litros de combustíveis em 1.014 caminhões. "Num dia normal, são carregados 504 caminhões com aproximadamente 15 milhões de litros. Logo, nossa missão foi cumprida com êxito", avaliou o general.





Foram acompanhados caminhões tanques destinados a postos de combustíveis das zonas Norte, Oeste, Sul, Centro, Baixada Fluminense, Niterói, São Gonçalo, Itaguaí, Região dos Lagos, Trajano de Moraes. Além disso, também receberam diesel as empresas de ônibus do Estado e da capital, por meio da Fetranspor e do Rio Ônibus, respectivamente, da mesma forma que as Barcas, o BRT, o Porto do Rio e os aeroportos do Galeão, Santos Dumont e Bartolomeu Lisandro (Campos dos Goytacazes).



As prefeituras de Niterói, Duque de Caxias, Angra dos Reis, Macuco e Cordeiro também fizeram uso das escoltas dos agentes de segurança, assim como Comlurb, Cedae, Petrobrás, Usina Nuclear de Angra dos Reis, Companhia Siderúrgica Nacional.