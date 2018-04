Secretaria de Segurança faz reestruturação das 38 UPPs do Estado

Medida é feita junto ao Gabinete de Intervenção Federal, com base em diagnóstico da Polícia Militar de 2017; Raul Jungmann confirmou cortes

Um diagnóstico iniciado pela Polícia Militar em 2017 serviu como base para a reestruturação proposta pelo Estado para as 38 UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora). De acordo com a Secretaria de Segurança, a medida está sendo conduzido junto ao Gabinete de Intervenção Federal, por determinação do Secretário de Estado de Segurança, o general Richard Nunes.



As mudanças tiveram início com a transformação das UPPs do Batan e da Vila Kennedy em companhias destacadas do 14ºBPM (Bangu), o batalhão responsável pela área onde as comunidades estão localizadas. Esta última vem sendo considerada pela intervenção federal como um modelo para o processo de intervenção federal na segurança.



A UPP Mangueirinha, em Duque de Caxias, será a próxima a passar por modificações e passa a ser incluída na dinâmica operacional do 15ºBPM (Duque de Caxias). Esta foi a única medida que a Secretaria de Segurança divulgou, em nota à imprensa nesta sexta (27), que ainda diz que as próximas ações "serão divulgadas em momento oportuno".



O ministro da Segurança Pública, no entanto, confirmou que metade das UPPs serão extintas: 19 das 28 unidades de pacificação deixam de existir, nos próximos meses. Todos os policiais militares lotados nessas UPPs passam a trabalhar para os batalhões de cada área, com intuito de aumentar o policiamento ostensivo com atuação na mancha criminal do Estado.



"Houve uma expansão maior do que as pernas do Estado poderiam manter com os recursos que se tinham. Aquilo que deveria ter uma expansão de forma sustentável não foi. Foi muito além das possibilidades de manutenção do Estado. Isso degradou grande parte das UPPs", comentou o ministro, em reunião do Conselho de Segurança Pública da Firjan.



A Secretaria de Segurança, no entanto, nega a informação da suposta extinção das UPPs, confirmando apenas a reestruturação. O órgão Estadual alega que a notícia "leva angústia aos moradores" e garante que os programas sociais serão mantidos.