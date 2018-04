Secretaria de Segurança exige volta de 87 PMs cedidos à Alerj

Assembleia está inadimplente com o Governo do Estado noressarcimento das despesas de pessoal com os agentes

Por determinação do secretário de Segurança do Rio, Richard Nunes, em resolução publicada no Diário Oficial do Estado, nesta segunda (16), 87 policiais militares cedidos à Alerj (Assembleia Legislativa do Rio) deixarão de exercer a função e precisarão se apresentar imediatamente ao comando da corporação.



Os nomes dos agentes aparecem no Diário Oficial. Os que não se apresentarem sofrerão punições previstas no Código Penal Militar.



Para justificar o retorno dos policias, Richard Nunes destaca que o Decreto Estadual 41.687/2009 autoriza a suspensão do empréstimo no caso de atraso, por dois meses consecutivos, do ressarcimento das despesas de pessoal com os agentes. Por conta da inadimplência da Alerj, a secretaria deu um prazo de 72 horas para a regularização do pagamento, que chegou ao fim na última sexta-feira (13).



Dos 146 policiais cedidos à Alerj, 79 vão permanecer fazendo a segurança dos parlamentares. Na resolução, o general afirma que a Polícia Militar "se encontra com um déficit de efetivo e, mesmo se convocados todos os aprovados no último concurso, não alcançará o contingente previsto para a corporação, o que traz dificuldades para o cumprimento de sua missão constitucional".