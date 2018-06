Secretaria de Saúde diz ter zerado filas para cirurgias eletivas

17.06.2018 10:00

As filas eletivas nos procedimentos de cirurgia cardíaca adulta, marcapasso e cateterismo cardíaco, além de mamografia e oncologia clínica, foram zeradas, segundo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal.



No caso da oncologia clínica, a lista zerada refere-se às consultas para início do tratamento de quimioterapia. O primeiro procedimento colocado em dia foi o de mamografia, ainda em outubro do ano passado.



Antes disso, a lista de espera chegou a mais de 4,8 mil pacientes, até que a reorganização dos recursos humanos, direcionados para a Gerência de Apoio e Diagnóstico da pasta, passou a dar mais celeridade nos atendimentos.



Segundo o diretor de Regulação de Consultas e Exames da secretaria, André Albernaz, a redução das demais filas foi possível, neste ano, com a implementação do novo modelo do complexo regulador da Saúde.



Esse formato prioriza quem mais precisa de atendimento. Também entrou em operação a Central de Cirurgia Eletiva, responsável por reorganizar o fluxo de pacientes em espera na rede de saúde pública.