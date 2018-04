Secretária de Fazenda do Rio pede para deixar cargo

A secretária de Fazenda do Rio, Maria Eduarda Gouvêa Berto, pediu para deixar o cargo. Para ocupar a pasta, o prefeito Marcelo Crivella convidou o ex-secretário de Fazenda de Niterói e atualmente um dos diretores da Casa da Moeda, Cesar Barbiero. A informação é do Blog do Edmilson Ávila, no portal G1.Economista formada na PUC-Rio, Maria Eduardo Gouvêa Berto assumiu o cargo no início do governo de Marcelo Crivella, no começo do ano passado. Ao longo da gestão do atual prefeito, Berto foi criticada por contingenciar gastos com saúde e por arrecadar menos receitas do que o previsto na Lei Orçamentária Anual, em 2017.