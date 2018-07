Secretaria de Educação oferece curso gratuito de música

No total, 112 vagas estão disponíveis nos três turnos. As inscrições seguem até o dia 26 de julho

A Escola Técnica Estadual (ETE) de Criatividade Musical abriu vagas para o curso de formação básica, instrumento e canto. No total, 112 vagas estão disponíveis distribuídas nos três turnos (manhã, tarde e noite). Os interessados podem fazer suas inscrições, gratuitamente, até o dia 26 de julho, pelo site da Secretaria Estadual de Educação.



Entre os cursos oferecidos estão: bateria, canto, clarinete, fagote, guitarra, piano, saxofone, trombone, viola, violão e violino. A seleção é voltada para os candidatos que estejam cursando o 8º ano do ensino fundamental, tenham vínculo escolar até o 3º ano do ensino médio em 2018, ou tenham concluído o ensino médio entre os anos 2012 e 2016, prioritariamente.



O curso de formação básica possui a duração de dois anos e é oferecido com o objetivo de democratizar o acesso ao curso técnico em instrumento musical aos que não possuem conhecimento introdutório no ensino da música, preparando-os para o processo seletivo do curso técnico.



A prova será realizada no dia 30 de julho, conforme cronograma de execução descrito no edital. O local e horário de realização das provas serão informados no cartão de inscrição do candidato, que deverá ser emitido no momento da realização da inscrição.