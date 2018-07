Secretaria de Educação abre inscrição para Exame Supletivo

Os interessados deverão se inscrever, exclusivamente pela internet, no site da Secretaria de Educação, até o dia 17 de agosto

A Secretaria de Educação do Estado abriu as inscrições para a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), em níveis de ensino fundamental e médio. Os interessados deverão se inscrever, exclusivamente pela internet, no site da Secretaria de Educação, até o dia 17 de agosto. O candidato que não tiver acesso à internet poderá utilizar, gratuitamente, os computadores das escolas públicas da rede estadual, mediante consulta prévia e autorização do gestor (a) da escola.



Para se inscrever no Exame Supletivo 2018, o participante deverá ter, obrigatoriamente, para o nível fundamental, 15 anos completos, e para o nível médio, 18 anos completos, até a data da realização das provas, além de Carteira de Identidade e CPF. No ato da inscrição, o participante deverá, obrigatoriamente, optar pelo município/escola no qual pretende realizar as provas.



Os inscritos no nível fundamental se submeterão às provas de língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, arte e língua inglesa ou língua espanhola. Já os inscritos no nível médio passarão por provas de língua portuguesa, matemática, história, geografia, biologia, física, química, filosofia, arte, sociologia e língua inglesa ou língua espanhola.



A realização da prova objetiva está marcada para o dia 21 outubro, para o público em geral, e 22 de outubro, para os apenados, Pessoas Privadas de Liberdade (PPL). O resultado final do Exame Supletivo 2018 será divulgado no site da Secretaria de Educação e em todas as 16 Gerencias Regionais de Educação do Estado e na Gerencia de Monitoramento de Avaliação e Políticas Educacionais (GAMPE).