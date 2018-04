Seap apreende celulares e roteadores em nova ação em Bangu 3

A Seap (Secretaria de estado de Administração Pública) realizou nesta terça (3) uma nova operação na Penitenciária Gabriel Ferreira Castilho, conhecida como Bangu 3. Ao todo, foram apreendidos 26 aparelhos de celular e dois roteadores de wi-fi em funcionamento.Com 120 inspetores de segurança e administração penitenciária em atuação, a ação contou com o apoio do GIT (Grupamento de Intervenção Tática) e GOC (Grupamento de Operações com Cães.Até o momento, já foram apreendidos 20 celulares e dois roteadores. Na última terça (27), com 120 inspetores e o apoio de 220 militares. No entanto, ação terminou com apenas alguns ventiladores e um aparelho telefônico apreendidos.

Segundo o órgão, a operação de varredura é um procedimento de revista de rotina. Ela acontece, no entanto, apenas uma semana depois de uma ação similar no mesmo presídio, com apoio de 220 militares do Exército, não se sair tão bem-sucedida. Na ocasião, na última terça (27), a ação terminou apenas com alguns ventiladores e um aparelho telefônico apreendidos dos detentos. Vários deles quebraram seus pertences na chegada dos agentes.