'Se a população não ajudar, o Descoberto poderá secar', diz Adasa

Segundo a agência, caso os brasilienses voltem a ter o mesmo consumo de 2016, em outubro a barragem estará sem água

Um dia após o governador Rodrigo Rollemberg (PSB) marcar para 15 de junho a data do fim do racionamento para o Distrito Federal, a Agência Reguladora de Águas (Adasa) divulgou as projeções para cada mês da barragem do Descoberto. De acordo com o presidente do órgão, Paulo Salles o maior reservatório da capital ficará vazio se a população voltar a gastar água no mesmo padrão de consumo de 2016.



De acordo com a simulação, se o brasiliense tiver neste ano o consumo igual ao de 2016, o Descoberto ficaria sem volume para captação entre outubro e novembro. Neste cenário, o reservatório chegaria ao fim da seca com um virtual -7% da capacidade. O cenário mais provável previsto pela Adasa, porém, vê o Descoberto com 21,9% de capacidade ao fim de novembro, quando acaba o período da seca.



Se a previsão se confirmar, o reservatório ficará distante do mínimo histórico de 5,3% – atingido em 7 de novembro de 2017, em pleno racionamento. "A população deve entender que não tem como voltar a consumir água na mesma quantidade que consumíamos antes do racionamento", explicou Salles.



O presidente da Adasa explicou ainda que o abastecimento não estará totalmente liberado, como antes. A agência reduziu a quantidade de água a ser captada pela Caesb e manteve algumas restrições ao uso para irrigação. A partir do dia 15 de junho, os agricultores poderão irrigar suas plantações entre 6h e 9h e entre 15h e 18h. Durante o racionamento, estava limitado apenas a três horas matinais.