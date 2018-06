Saúde vacinou 700 mil pessoas contra gripe no Distrito Federal

Número representa 96% do público alvo da campanha deste ano;

Sendo finalizada nesta semana, a campanha de vacina contra a gripe já imunizou 707,1 mil pessoas no Distrito Federal, segundo a secretaria de Saúde. O número corresponde a 96% do público-alvo – ou seja, dos grupos considerados como "prioritários".



Dos grupos, quem mais compareceu, segundo a Saúde, foram pessoas com doenças crônicas. O número ultrapassou o público previsto, e o índice chegou a 116,3%. Já as gestantes e as mulheres que tiveram filhos recentemente foram as que menos procuraram os postos de vacinação. A meta era vacinar 90% desse público, mas, até a tarde desta terça, a cobertura vacinal desses grupos era de 77% e 88%, respectivamente.



A campanha nacional será finalizada nesta sexta-feira (22), mas de acordo com a pasta do GDF, no Distrito Federal a aplicação da vacina será feita até quando durarem os estoques. No entanto, o governo não informou quantas doses haviam nos bancos da capital.



Em todo o Distrito Federal, 114 postos de saúde estão habilitados para aplicar a vacina. Normalmente, o horário de funcionamento é das 7h às 19h.



Publico alvo:

- Crianças de 6 meses a 5 anos incompletos;

- Grávidas em qualquer idade gestacional;

- Puérperas (até 45 dias pós-parto);

- Pessoas com 60 anos ou mais;

- Pessoas com doenças crônicas e outras categorias de risco clínico;

- Povos indígenas;

- População privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que cumprem medidas socioeducativas;

- Professores das redes pública e privada;

- Trabalhadores da área de saúde;



As crianças vacinadas pela primeira vez contra a influenza precisam retornar em 30 dias para uma dose de reforço.