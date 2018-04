Saúde registra sete casos e uma morte por H1N1 no DF

Vacinação começa nesta segunda e a meta será imunizar 706,9 mil pessoas em todo a capital

Um boletim divulgado pela secretaria de Saúde nesta sexta-feira (20), mostrou que sete pessoas já foram diagnosticadas com a gripe causada pelo vírus H1N1 no Distrito Federal neste ano. De acordo com a pasta, um paciente, de 54 anos, morreu em decorrência do agravamento da síndrome, além disso, outros 89 casos suspeitos seguem sendo monitorados.



Mesmo com o crescente número de casos em todo o país, o secretário de Saúde, Humberto Fonseca afirma que o Distrito Federal não está tendo surto da doença. "Esse ano o vírus está com uma circulação maior, porém a situação está controlada. Só reforçamos que as pessoas se vacinem para que a proliferação não aumente", afirmou Fonseca.



Além dos casos registrados de H1N1, o DF também registrou 6 casos de contaminação por uma outra variação do Influenza, o H3N2. Nenhuma morte foi confirmada em decorrência da infecção. No ano passado, a capital não registrou nenhum caso de síndrome aguda por doenças respiratórias.



Imunização

Na próxima segunda-feira (23), será lançada a campanha nacional de vacinação contra a gripe. No DF, 114 postos de saúde estarão abastecidos com a vacina. Serão 750 mil doses e a meta será imunizar cerca 707 mil pessoas.



A vacina é distribuída pelo Ministério da Saúde e previne contra H1N1 e H3N2, subtipos do vírus Influenza A, e contra Influenza B. Poderão se vacinar de forma gratuita aqueles que fazem parte dos grupos prioritários. São eles:



- Crianças de 6 meses a 5 anos incompletos;

- Grávidas em qualquer idade gestacional;

- Puérperas (até 45 dias pós-parto);

- Pessoas com 60 anos ou mais;

- Pessoas com doenças crônicas e outras categorias de risco clínico;

- Povos indígenas;

- População privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que cumprem medidas socioeducativas;

- Professores das redes pública e privada;

- Trabalhadores da área de saúde;



As crianças vacinadas pela primeira vez contra a influenza precisam retornar em 30 dias para uma dose de reforço.