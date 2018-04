Saúde confirma primeiro caso de H1N1 em 2018 no DF

Caso confirmado foi em um bebê de 1 ano e 3 meses; pasta acompanha mais 35 suspeitas

A secretaria de Saúde confirmou nesta terça-feira (10), o primeiro caso de H1N1 no Distrito Federal em 2018. Além desse, a pasta informou que acompanha outros 35 suspeitos, que aguardam os exames de confirmação.



O paciente infectado é um bebê de 1 ano e 3 meses de idade. Ele ficou internado durante três dias no mês de março, mas já recebeu alta e está em casa. A pasta não revelou em qual região administrativa a criança mora ou em qual hospital ela recebeu tratamento.



A Secretaria de Saúde informou que em 2017 nenhum caso da doença foi registrado. Disse apenas que uma suspeita foi registrada, porém descartada posteriormente.



A pasta afirmou ainda que está tomando medidas preventivas contra o vírus, com campanhas de conscientização. As orientações são lavar bem as mãos, manter ambientes arejados e evitar grandes aglomerações.



No ano passado, mais de 190 mil pessoas receberam a vacina contra o vírus. A expectativa era de quase 700 mil pessoas e a campanha de vacinação chegou a ser prorrogada devido à baixa procura.



De acordo com o Ministério da Saúde, os principais grupos de risco da gripe H1N1 são grávidas, crianças, idosos e doentes crônicos.