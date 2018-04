Saúde confirma primeira morte por H1N1 no DF em 2018

A secretaria de Saúde do Distrito Federal confirmou, na tarde desta quarta-feira (11), a morte da primeira pessoa no DF, este ano, vítima do vírus H1N1. Segundo a pasta, o paciente de 54 anos, morreu no hospital de Ceilândia.



Outros dois casos, um de uma criança em Águas Lindas de Goiás - que veio para atendimento no DF - e um bebê de Brasília, evoluíram para a cura. A Secretaria de Saúde informou que em 2017 nenhum caso da doença foi registrado. Disse apenas que uma suspeita foi registrada, porém descartada posteriormente.



Além dessas confirmações, outros 35 casos suspeitos seguem sendo acompanhados. A pasta afirmou ainda que está tomando medidas preventivas contra o vírus, com campanhas de conscientização. As orientações são lavar bem as mãos, manter ambientes arejados e evitar grandes aglomerações.



Continuar a ler Relacionado Vacinação contra a gripe começa no próximo dia 23 Saúde confirma primeiro caso de H1N1 em 2018 no DF Mais de 50% dos jovens do DF não se vacinaram Vacinação

Também nesta quarta-feira, o governo do Distrito Federal divulgou



A vacina é distribuída pelo Ministério da Saúde e previne contra H1N1 e H3N2, subtipos do vírus Influenza A, e contra Influenza B. A expectativa é de imunizar 706.988 pessoas no DF, com meta de cobertura de 90% de cada um dos grupos prioritários.



Poderão se vacinar de forma gratuita aqueles que fazem parte dos grupos prioritários. São eles:

- Crianças de 6 meses a 5 anos incompletos;

- Grávidas em qualquer idade gestacional;

- Puérperas (até 45 dias pós-parto);

- Pessoas com 60 anos ou mais;

- Pessoas com doenças crônicas e outras categorias de risco clínico;

- Povos indígenas;

- População privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que cumprem medidas socioeducativas;

- Professores das redes pública e privada;

- Trabalhadores da área de saúde;



As crianças vacinadas pela primeira vez contra a influenza precisam retornar em 30 dias para uma dose de reforço. Também nesta quarta-feira, o governo do Distrito Federal divulgou o calendário de vacinação contra a gripe na capital. A campanha terá início no próximo dia 23 e seguirá até o dia 1º de junho.A vacina é distribuída pelo Ministério da Saúde e previne contra H1N1 e H3N2, subtipos do vírus Influenza A, e contra Influenza B. A expectativa é de imunizar 706.988 pessoas no DF, com meta de cobertura de 90% de cada um dos grupos prioritários.Poderão se vacinar de forma gratuita aqueles que fazem parte dos grupos prioritários. São eles:- Crianças de 6 meses a 5 anos incompletos;- Grávidas em qualquer idade gestacional;- Puérperas (até 45 dias pós-parto);- Pessoas com 60 anos ou mais;- Pessoas com doenças crônicas e outras categorias de risco clínico;- Povos indígenas;- População privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que cumprem medidas socioeducativas;- Professores das redes pública e privada;- Trabalhadores da área de saúde;As crianças vacinadas pela primeira vez contra a influenza precisam retornar em 30 dias para uma dose de reforço.