São João do Recife valoriza cultura popular e nordestina

Um dos festejos mais genuínos da cultura pernambucana, o São João do Recife terá este ano quase um mês de duração. Do próximo dia 12 até 8 de julho, o Ciclo Junino 2018 reunirá centenas de atrações em 36 arraiais espalhados pela capital. A festa terá DNA 100% pernambucano, com grupos de forró pé-de-serra, concurso de quadrilhas, bacamarteiros, coco, xaxado e ciranda. Os detalhes foram divulgados nesta quarta-feira (6).





Novidade deste ano, a subvenção das quadrilhas juninas, verba dedicada ao fortalecimento da cultura popular, contribui para assegurar a beleza das apresentações. O concurso terá início no dia 12 de junho, na quadra poliesportiva do Santa Cruz Futebol Clube, no Arruda. Serão pagas duas parcelas, antes e depois do São João, e serão distribuídos aproximadamente R$ 250 mil a grupos adultos e infantis selecionados em edital.



Os pequenos matutos e matutas também retornam à disputa em 2018. A mostra de quadrilhas infantis volta ao patamar de concurso, com direito à distribuição de R$ 106 mil em prêmios, nas competições adulta e infantil. E para que o grandioso espetáculo seja visto pelo maior e mais diversificado público possível, as competições serão realizadas não somente no Sítio Trindade, mas também na Quadra Poliesportiva do Santa Cruz Futebol Clube e no Compaz Governador Eduardo Campos, localizado no Alto do Santa Terezinha.



Vai ter festa ainda em nove arraiais de bairro montados pela prefeitura no Bongi, em Brasília Teimosa, Campo Grande, Cordeiro, Ibura, Lagoa do Araçá, Totó, Vila Tamandaré e Parque Santana. Em vários bairros da cidade, 17 arraiais tradicionais terão apoio da prefeitura, nos seguintes locais: UR-2 (Ibura), Córrego do Euclides, Iputinga (2), Campina do Barreto, Mangabeira, Chié, Morro da Conceição, Mustardinha, Casa Amarela, Cajueiro, Alto José Bonifácio, Várzea, Três Carneiros (Ibura), Madalena, Arruda e Alto José do Pinho.



No dia 23, véspera de São João, vai ter forró para todo lado. Além do Sítio Trindade, a festa toma conta do Pátio de São Pedro, dos nove arraiais de bairro e de vários arraiais tradicionais, espalhando animação por toda a cidade.



Homenageados

Os homenageados do São João, Geraldinho Lins e o Acorda Povo da Vila das Lavadeiras, celebraram o momento de festa. Com 28 anos de estrada, o forrozeiro antecipou que está preparando nova apresentação para fazer jus à homenagem. " A gente preparou show novo com músicas antigas e as novas canções para quem mais interessa que é o público do Recife e o turista que visita a cidade", contou Geraldinho.



Dona Aurelina Marques de Almeida, a Dona Nenzinha de Xangô, comanda há 41 anos o cortejo do Acorda Povo da Vila das Lavadeiras. "Não esperava uma homenagem dessa. Todo mundo pode acompanhar na Vila das Lavadeiras, em Areias", convidou. O cortejo sai, tradicionalmente, na madrugada do dia 23. Às 4h, o Acorda Povo ganha as ruas e perpetua a tradição iniciada nos idos de 1940.



Caminhada do Forró

No dia 14, os forrozeiros abrem oficialmente a festa na Caminhada do Forró. A partir das 17h, todas as sanfonas se concentram na Rua da Moeda para seguir em cortejo até a Praça do Arsenal, onde atrações como Petrúcio Amorim, Irah Caldeira e Josildo Sá se apresentam no palco montado pela Prefeitura do Recife. Uma novidade deste ano é que quem comanda a Forrovioca pelas ruas do bairro histórico é Pecinho Amorim.

"Estamos valorizando a nossa cultura e nossos artistas, com 100% das apresentações do São João do Recife feitas por artistas pernambucanos. A gente valoriza nossa cultura popular. Apenas de Trio Pé de Serra, vamos ter 290 apresentações. São 36 arraiais montados em toda cidade", disse o prefeito Geraldo Julio (PSB).Maior arraial da cidade, o Sítio Trindade, na zona norte, terá três focos de animação: a Sala de Reboco, o Pavilhão das Quadrilhas e o palco principal. No parque que vira um pedacinho da roça no meio da capital, irão se apresentar as maiores atrações do São João 2018, como o homenageado da festa, Geraldinho Lins, além de Silvério Pessoa, Josildo Sá,entre outros. Na programação deste ano, o balancê está garantido também para os pequenos recifenses, que contarão com programação especial no dia 23, das 17h às 20h, no Sítio Trindade.