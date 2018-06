São João de Olinda valoriza tradição do pé-de-serra

O bom e tradicional forró pé-de-serra irá tomar conta do São João de Olinda, no Grande Recife. Com uma festa focada nas raízes do Nordeste, a prefeitura vai transformar a praça do Carmo num verdadeiro arraial com direito ainda a cidade cenográfica, parque de diversões e vinte metros de Cocada Gigante.









O tema da festa será "Onde a Tradição se Encontra com a Alegria". A festa terá ainda feira colaborativa e com produtos orgânicos; comidas típicas; tudo com o genuíno arrasta-pé. A expectativa da prefeitura é de receber entre 30 mil e 50 mil pessoas por dia no evento. A programação completa pode ser vista no site da prefeitura. Além dos shows, o polo da praça do Carmo, intitulado "Sala de Reboco", vai contar com fogueira, cidade cenográfica, brincadeiras, parque de diversões, venda de comidas típicas e feira colaborativa de artesanatos. Além do polo central, trios pé-de-serra se apresentam também em locais descentralizados da cidade.

De quinta (21) a domingo (24), 16 artistas da Sala de Reboco aportam na Marim dos Caetés para comandar os festejos. As apresentações terão início às 17h. É a primeira vez que a cidade será um polo importante desta tradição nordestina e conta com apoio do governo do Estado e do shopping Patteo. Todas as novidades foram divulgadas nesta quarta-feira (13).Quem abre o São João da cidade é Diego Rosas, às 17h, na quinta-feira. O fechamento do primeiro dia de shows ficará a cargo de Irah Caldeira. Ela sobe ao palco, às 21h30. Na sexta e sábado, quatro shows em cada dia agitam o público. A despedida, no domingo, contará com os shows de Cortejo Forró de Andada/Zuza Miranda, às 18h, Tony Martins, às 19h30, e Rodrigo Raposo, às 21h30.