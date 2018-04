São Caetano terá que tirar taxa do lixo da conta de água

Decisão da Justiça determina desmembramento do tributo, que antes era cobrado no IPTU

A Justiça de São Caetano proibiu que a taxa de lixo municipal seja emitida na conta de água da cidade, como passou a acontecer neste ano. Antes, o tributo era cobrado no carnê do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).



A decisão é liminar e atende um pedido de um munícipe e um comércio da cidade, que exigiram o desmembramento da cobrança.



A taxa passou a ser cobrada na conta de água em janeiro deste ano, quando a Câmara Municipal aprovou a alteração da denominação da autarquia Dae (Departamento de Água e Esgoto) para Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano).



De acordo com a decisão da juíza Ana Lucia Fusaro, da 2ª Vara Cível de São Caetano, a medida deve ser tomada "para evitar prejuízos ao consumidor, que poderá discutir judicialmente a legalidade da cobrança da referida taxa".



Elevação do valor



A mudança na forma de cobrança foi tomada para tentar coibir o índice de inadimplência. Uma vez que, cobrada na conta de água, o não pagamento da taxa geraria o corte no abastecimento.



Entretanto, além dessa mudança, foi feita uma alteração no cálculo da taxa, o que fez com que em algumas residências o valor tenha mais que dobrado.



A medida causou protestos na cidade e moradores chegaram a protocolar na Câmara um projeto de iniciativa popular que prevê a revogação do tributo. O documento foi apresentado no Legislativo no dia 3 de abril deste ano.



A Lei Orgânica do Município estabelece que os projetos de lei de iniciativa popular têm preferência na tramitação e que o prazo para a votação "não poderá exceder a dois meses".



O Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental) afirma em nota que, em atendimento à orientação do Ministério Público, já iniciou estudos técnicos para promover o desmembramento da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos dentro da Conta de Água. "Em relação à decisão da Justiça, esclarecemos que não há qualquer proibição. No próprio documento expedido pela Juíza Ana Lucia Fusaro, em 17 de abril de 2018, está claro que a recomendação do Ministério Público já fora "acatada pelo Saesa". E, como já informado pela Autarquia, os estudos técnicos estão em andamento e, em breve, a nova forma de apresentação da conta será devidamente comunicada à população".



Procurada, a Prefeitura de São Caetano ainda não se manifestou sobre o caso.