São Caetano terá parque maior que 2 campos de futebol

Área de lazer será instalada no bairro Cerâmica em até julho deste ano

São Caetano terá um parque maior que dois campos de futebol no bairro Cerâmica. A autorização para o início da instalação da área de lazer foi assinada nesta quarta-feira (25) e a estimativa é de que o espaço seja entregue até julho.



A área pública de 14 mil m² fica ao lado do Espaço Cerâmica. Porém, a instalação ficará a cargo da empresa Multiplan, como uma medida mitigatória, de compensação pelos impactos de construção de um conjunto comercial e de serviços no bairro.



As intervenções devem começar na próxima semana. A instalação está orçada em R$ 2,5 milhões e prevê que sejam implantados aparelhos de ginástica, playground, bebedouros, espaço com tomadas com entrada de USB para carregamento de celulares e espaço para festas de aniversário.