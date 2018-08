São Caetano reforma lago que tinha vazamento

A reforma do lago do Parque Catarina Scarparo D’Agostini, popularmente conhecido como Chiquinho, em São Caetano, deve ser concluída até o final deste mês. A obra está em fase de concretagem do solo.O espaço estava com vazamento e secando. O caso foi denunciado pelo Destak em maio deste ano . Moradores da cidade chegaram a afirmar que os peixes que vivem no local estavam morrendo por causa da falta de água.O vereador Ubiratan Figueiredo (PR) também protocolou na administração um pedido de esclarecimento. "Tartarugas estão "sufocadas em blocos de 'lama' em diversos locais do lago", afirmou na ocasião.Em alguns pontos do lago era possível ver bancos de terra acima do nível da água e os peixes estavam nadando tão próximos do solo que, em alguns casos, parte do corpo dos animais já não é mais encoberto.A Prefeitura de São Caetano informou que para sanar o problema, o tanque foi concretado e impermeabilizado. "Esse parque terá, além do lago recuperado, toda uma revitalização de suas áreas verdes e equipamentos, como o espaço canino, as cascatas e algumas novidades para os munícipes", afirmou o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB).De acordo com a administração, o programa de Recuperação de Lagos de São Caetano revitalizou um dos tanques do Espaço Verde Chico Mendes e do Parque Guaiamu (Santa Maria). A próxima etapa será atender ao pesqueiro do Bosque do povo, no Bairro São José.