São Caetano realiza mutirão para prevenir proliferação do mosquito da dengue

Ação ocorre nos bairros São José e Jardim São Caetano no próximo sábado (21)

A Prefeitura de São Caetano realiza, no próximo sábado (21), um mutirão de eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.



A ação ocorre nos bairros São José e Jardim São Caetano, a partir das 9h, e contará com a colaboração voluntária de cerca de 50 integrantes do Tiro de Guerra.



Os agentes solicitarão aos moradores permissão para inspecionar áreas externas da casa e darão orientações sobre as medidas de prevenção à dengue.



A realização do mutirão busca alcançar o maior número possível de residências, pois muitas casas são encontradas fechadas entre segunda e sexta, dificultando o trabalho dos agentes.



Segundo a prefeitura, o programa poderá ser replicado em outros bairros conforme a disponibilidade dos voluntários.