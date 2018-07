São Caetano propõe que hospital notifique ocorrência de menor alcoolizado

Vereadores da cidade devem avaliar o projeto de lei em agosto deste ano, após recesso parlamentar

A Câmara de São Caetano vai discutir a partir de agosto a obrigatoriedade dos hospitais públicos e privados da cidade em notificar os atendimentos envolvendo crianças e adolescentes que tenham sido motivados por uso de álcool ou drogas.



O projeto de lei está em fase de análise das comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação do Legislativo.



De acordo com a medida, os órgãos deverão notificar o Conselho Tutelar e o Ministério Público sobre os casos devidamente diagnosticados de uso de bebidas alcoólica, entorpecentes ou ambas substâncias por menores.



A proposta estabelece que a notificação deverá ser encaminhada em até cinco dias úteis, a partir da data do atendimento, aos órgãos responsáveis.



No documento, terá que constar o nome completo da criança ou do adolescente, filiação, endereço residencial e telefone para contato. Quando possível, o tipo e a quantidade de bebida alcoólica ou droga utilizada, a rubrica e o número de registro no Conselho Regional de Medicina do médico responsável pelo atendimento, e as informações sobre o estado de saúde geral da criança, diagnóstico e o procedimento clínico adotado.



"Nesses casos, para uma política pública ser traçada com eficiência, precisamos saber quem são essas crianças usuárias e quais as localidades com maior ocorrência. O objetivo é auxiliar as autoridades responsáveis a atuarem no combate e realizarem um trabalho de conscientização da população", explicou o vereador Ubiratan Figueiredo (PR), autor da proposta.