São Caetano faz testagem e vacinação contra hepatite

Mês de julho é considerado, pelo Ministério da Saúde, como de conscientização sobre a doença

A Secretaria de Saúde de São Caetano intensificou neste mês a campanha de conscientização contra a hepatite. O teste para identificação da enfermidade é oferecido gratuitamente em todas as Unidades Básicas de Saúde de segunda a sexta-feira das 8h às 18h.



De acordo com dados da prefeitura, de cada 100 pessoas que contraem o vírus da hepatite C, mais de 85 poderão ficar com a forma crônica da doença, como desenvolver cirrose ou câncer de fígado. Não existe vacina contra esse tipo da doença, mas existe tratamento que cura 95% dos casos. Já contra a hepatite B existe vacina, e ela está disponível também nos postos de saúde do município.



"É fundamental que a população aproveite essa oportunidade para se proteger", afirmou o médico Jorge Senise, infectologista da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e coordenador do Cepadi (Centro de Prevenção e Assistência às Doenças Infectocontagiosas) de São Caetano.



Em caso positivo no teste para hepatite, o paciente é encaminhado ao centro para a realização de um teste mais específico e a confirmação do diagnóstico. O Cepadi se encarrega do tratamento, que dura cerca de 12 semanas.



O centro de prevenção fica na avenida Dr. Rodrigues Alves, 93, no bairro Fundação. Para mais informações, ligue (11) 4229-3020.