São Caetano faz pente-fino em isenções do IPTU

Ação tem foco nos aposentados que sonegam imposto na cidade

A Secretaria da Fazenda de São Caetano iniciou nesta semana um pente-fino nos contribuintes isentos de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) na cidade. A ação contra fraudes na área tem como foco os aposentados do município.



De acordo com a administração, atualmente, a cidade tem cerca de 10 mil isenções. As leis municipais que tratam do desconto no IPTU afirmam que o beneficiado deve ser proprietário de apenas um imóvel. Porém, a prefeitura identificou que alguns dos isentos na cidade têm casa em outros municípios.



A ação cruza dados da Prefeitura de São Caetano com informações da ARISP (Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo), o que possibilita identificar se o beneficiário tem propriedades em outros locais.



"Flagramos casos em que o contribuinte possui casa de veraneio ou galpões industriais em outros municípios, paga o imposto naquela cidade e deixa de recolher em São Caetano, onde realmente utiliza os serviços públicos", explicou o secretário da Fazenda, Jefferson Cirne da Costa.



A Prefeitura de São Caetano declarou que todos os beneficiados estão sendo notificados e convocados a esclarecer a existência do imóvel localizado em seu nome ou CPF. Caso o contribuinte não se manifeste ou não apresente justificativa plausível, a isenção será revogada. Além disso, existe a possibilidade de retroagir a cobrança dos últimos cinco anos.



"No início da gestão, nos deparamos com desequilíbrio nas contas públicas. Para resolver, baixamos as despesas e buscamos elevar a receita sem aumentar impostos, então a solução é combater a sonegação", declarou o secretário.



A adminsitração informou que "nenhum caso dentro da lei será prejudicado" pela revisão.



A arrecadação do IPTU entra para o orçamento do município e é utilizada para serviços nas áreas de saúde, educação e manutenção.