São Caetano faz campanha de doação de sangue

Material coletado abastece cinco hospitais do município

A Secretaria de Saúde de São Caetano iniciou a campanha de doação de sangue para os bancos municipais. As ações podem ser feitas no Núcleo Regional de Hemoterapia "Dr. Aguinaldo Quaresma" (Rua Peri, 361, bairro Oswaldo Cruz), de segunda a sábado, das 8h às 12h.



A medida, de acordo com a pasta, leva em consideração que queda nos reservatórios de bolsas de sangue no período do inverno.



"O material coletado na unidade abastece os hospitais Márcia Braido, Maria Braido, Euryclides de Jesus Zerbini, Hospital São Caetano, Cine (Centro Integrado de Nefrologia do ABC) e ainda o Hospital Heliópolis, na capital", informou a secretária de Saúde, em nota.



Recomenda-se que as doações sejam feitas antes que a pessoa receba a vacinação contra a gripe e febre amarela, uma vez que é preciso respeitar o período de latência das vacinas.



"Quem se vacinou contra a gripe só pode doar após 48 horas. Já para a vacina contra a febre amarela, o prazo mínimo é de 28 dias", explicou a administração.



Serviço



Para ser um doador é preciso portar documento com foto, estar em boas condições de saúde, ter de 16 a 69 anos, estar bem alimentado e pesar mais de 50 kg.



Homens podem doar sangue a cada dois meses, sem ultrapassar quatro doações em um ano. Para mulheres, o intervalo mínimo é de três meses, até três vezes ao ano.