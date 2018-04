São Caetano faz ação contra pragas ao bairro Olímpico

São feitas desratização em bueiros, captura de escorpiões e vistoria de residências

Os agentes de saúde e da zoonoses de São Caetano iniciaram nesta semana o combate a infestação de ratos, escorpiões e o mosquito Aedes aegypti no bairro Olímpico. As ações seguem até próxima sexta-feira (6).



A medida prevê atuação em rotas pré-estabelecidas pelas ruas do bairro. De acordo com a administração são feitas desratização em bueiros, captura de escorpiões e vistoria de residências em busca de possíveis criadouros do mosquito.



O grupo que atua contra pragas reúne a Secretaria de Saúde e o Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental). "Contamos com a colaboração da população, que tem a responsabilidade de manter a sua casa sem água parada, com ralos tratados com água sanitária, a manutenção de calhas e lajes em dia", declarou Fábio Agostini, coordenador do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), da Prefeitura.



Denúncia



Os moradores que tem dúvidas ou denúncia sobre focos de infestações deve entrar em contato com a Zoonoses por meio do telefone (11) 4238-8170 ou pelo e-mail ccz@saocaetanodosul.sp.gov.br.