São Caetano do Sul pode multar quem maltratar animais

Na situação de abandono de animais de grande porte, a multa aplicada será de R$100.



O projeto também estabelece que os valores arrecadados com as multas serão destinados para programas municipais de castração e registro de animais.



Apresentado pelo vereador Ubiratan Figueiredo, a proposta passará por votação na Câmara Municipal e, caso aprovado, seguirá para sanção do Executivo.



"As ocorrências de maus tratos aos animais são frequentes. Desta forma, é preciso estabelecermos punição, mais severa, que afete a parte financeira, eis que a criminal não temos competência para legislar", disse o político.



De acordo com o texto, será considerado crueldade e maus tratos toda e qualquer ação ou omissão que implique em sofrimento, abuso, ferimentos de qualquer natureza, mutilação, transtornos psicológicos ou estresse.

Corre na Câmara de São Caetano um projeto que determina o pagamento de multa a quem praticar atos de crueldade e maus tratos cometidos contra animais.Para quem soltar ou abandonar animais em vias e logradouros públicos ou privados, o valor da punição será de R$200.O infrator deverá pagar valor dobrado caso o animal abandonado esteja doentes ou debilitado.O mesmo ocorre caso um motorista, ao atropelar um animal, não pare para prestar socorro.