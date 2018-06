São Caetano do Sul inicia campanha de doação de sangue

Interessados podem doar de segunda a sábado, das 8h às 12h

A prefeitura do município de São Caetano do Sul divulgou nesta terça-feira (5) a campanha Junho Vermelho, que tem como objetivo incentivar a doação de sangue voluntária nos meses de frio, que costumam ter baixa demanda.



"Durante o inverno é comum que os bancos de sangue do país fiquem desfalcados, já que essa é a temporada de doenças respiratórias.", afirma Shirlei Alves Duarte, captadora do Núcleo Regional de Hemoterapia.



Os interessados em doar devem se dirigir ao Núcleo Regional de Hemoterapia, localizado na Rua Peri, 361, no bairro Oswaldo Cruz, de segunda a sábado entre 8h e 12h. É importante portar um documento com foto.



O doador precisa estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 kg. Quem se vacinou contra a gripe precisa respeitar o período de latência, que é de 48 horas.



Mais informações podem ser consultadas no site da Colsan (Associação Beneficente de Coleta de Sangue) ou através do telefone 4227-1083.