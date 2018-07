São Caetano do Sul inaugura novo parque na região central

Espaço Cerâmica Tom Jobim tem o tamanho de dois campos de futebol e acesso a internet gratuito

Um novo parque estará disponível para os moradores de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, a partir do próximo sábado (28).



Localizado na região central da cidade, o Parque Espaço Cerâmica Tom Jobim terá 14 mil metros quadrados e contará com academia ao ar livre, área coberta para eventos, pista para caminhada e Wi-Fi grátis com tomadas USB.



A inauguração do espaço, que custou cerca de R$ 4 milhões, ocorre no dia em que a cidade completa 141 anos.



O projeto foi bancado por duas empresas, a Multiplan e o ParkShoppingSãoCaetano, em parceria com a prefeitura municipal, como compensação pelos impactos ambientais ocorridos com a construção de conjuntos comerciais na região.



A Associação dos Amigos – Espaço Cerâmica promoverá o serviço de limpeza e conservação da área que funcionará diariamente, com entrada gratuita, das 6h30 às 22h30.