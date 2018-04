ABC começa a vacinar contra gripe na segunda-feira

"É recomendável vacinar-se antes do inverno, já que a imunização demanda 15 dias para garantir a proteção", informou a secretaria de saúde.



A vacina protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no último ano no Hemisfério Sul, de acordo com determinação da OMS (A/H1N1, A/H3N2 e influenza B). É contraindicada para pessoas com história de reação anafilática prévia em doses anteriores ou para quem tenha alergia grave relacionada a ovo de galinha e derivados.



Veja abaixo a lista de postos:



Vacinação das 8h às 16h30



UBS Dr. Angelo Antenor Zambom (Rua Vanda, 11, Bairro Boa Vista)



UBS Caterina Dall’Anese (Rua Prates, 430, Bairro Olímpico)



UBS Darcy Sarmanho Vargas (Rua General Estilac Leal, 58, Bairro Mauá)



UBS Dolores Massei (Rua Senador Fláquer, 134, Bairro São José)



UBS João Luiz Pasqual Bonaparte (Rua Maranhão, 611, Bairro Santa Paula)



UBS Maria Corbeta Segato (Avenida Prosperidade, 671, Bairro Prosperidade)



UBS Moacir Gallina (Rua Casemiro de Abreu, 560, Bairro Cerâmica)



UBS Dr. Ivanhoé Esposito (Rua Flórida, 295, Bairro Barcelona)



Centro de Saúde Dr. Manoel Augusto Pirajá da Silva (Rua Senador Roberto Simonsen, 282, Centro)



Centro de Especialidades Médicas (Rua Heloisa Pamplona, 269, Bairro Fundação)





Vacinação das 8h às 20h (horário estendido)



UBS Amélia Richard Locatelli (Alameda João Galego, 01, Bairro Santa Maria)



Centro Policlínico Gentil Rstom (Avenida Tietê, 301, Bairro Nova Gerty)



UBS Nair Spina Benedicts (Rua Oswaldo Cruz, 1153, Bairro Santa Paula)

As cidades do ABC começam a campanha de vacinação preventiva contra a gripe na próxima segunda-feira (23).Em São Caetano, o atendimento será feito nas 13 unidades de saúde do município, três delas com horário estendido até as 20h.A campanha, que segue até o dia 1º de junho, começa priorizando profissionais da saúde pública, indígenas e pessoas com 60 anos de idade ou mais, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde. Na sequência, receberão a imunização os demais grupos prioritários.