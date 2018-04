São Caetano coloca DIU em mulheres no pós-parto

Método contraceptivo poderá ser implantado nas pacientes que solicitarem durante o pré-natal

A Secretaria de Saúde de São Caetano começou a disponibilizar a colocação de DIU (Dispositivo Intrauterino), na própria maternidade, imediatamente após a paciente realizar o parto.



De acordo com a administração, o dispositivo poderá ser inserido 10 minutos após a saída da placenta.



Para ter acesso a esse procedimento gratuito na rede pública de saúde, a gestante deve solicitar a implantação durante o período em que realizar o pré-natal ou no momento da internação para o parto.



O DIU de cobre é oferecido pelo Ministério da Saúde e é colocado pelo sistema de saúde do município.



A ginecologista Alessandra Nabarro, do CAISM (Centro de Atenção Integral Saúde da Mulher) explicou que o método contraceptivo garante proteção à mulher por um período de cerca de 10 anos. "E sua eficácia é similar à da pílula anticoncepcional", afirmou.



A Secretaria de Saúde informou que realizou treinamento específico sobre o DIU para todas as equipes médicas da cidade.