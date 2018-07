São Caetano aprova reajuste salarial de 2% aos servidores

Índice é retroativo a março deste ano e será concedido aos funcionários da Prefeitura e da Câmara

A Câmara de São Caetano aprovou ontem projetos de lei que concedem o reajuste salarial de 2% aos funcionários da Prefeitura e do Legislativo.



O índice foi muito criticado tanto pelos funcionários da cidade quanto por entidades que defendem a categoria, que está sem receber reposição desde 2016.



A negociação realizada entre o Sindserv (Sindicato dos Servidores Públicos de São Caetano) e a gestão do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) definiu um reajuste de 5,7%. Porém, o índice será pago em duas vezes, uma em 2019 e outra apenas em 2020.



De acordo com Aspescs (Associação dos Profissionais da Educação de São Caetano do Sul), a hora-aula dos professores terá um reajuste médio que varia entre R$ 0,22 e R$ 0,23.



O reajuste de 2% será pago retroativo a 1º de março deste ano, mês da data-base dos servidores.



Os projetos também determinam que a remuneração mínima a ser paga aos funcionários passe de R$ 1,8 mil para R$ 2 mil.



"O índice deveria ser de 7,9% e não estamos falando em aumento salarial. Estamos falando de correções da inflação. Precisamos de gestão nesta cidade", criticou o vereador César Oliva (PR).



O líder do governo da Câmara, Tite Campanella (PPS), alegou que o reajuste foi debatido com o sindicato que é quem representa a categoria.



"Gostaríamos de ter uma sobra maior para dar aos servidores, mas estamos fazendo a reposição de 5,7% que será aplicada nos próximos anos", afirmou.



Emendas



O projeto da prefeitura recebeu 10 emendas apresentadas pela oposição. Uma delas de autoria de César Oliva, duas de autoria em conjunto dos vereadores Chico Bento (PP) e Jander Lira (PP) e as outras sete de autoria do vereador Ubiratan Figueiredo (PR).



As medidas previam entre outras coisas a recuperação salarial dos dois anos, que os servidores estão sem receber reajuste e a elevação do piso salarial.



Entretanto, todas as 10 propostas foram rejeitadas pela maioria dos vereadores, com votos favoráveis apenas dos autores.