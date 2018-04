São Bernardo tem mutirão contra dúvidas sobre Imposto de Renda

A instituição informou que os atendimentos serão realizados por ordem de chegada. Para participar da ação é preciso levar RG, CPF, título de eleitor e em casos mais específicos, trazer o documento referente à dúvida.

Os contribuintes que ainda não declararam o Imposto de Renda neste ano poderão esclarecer dúvidas e receber orientações na Faculdade de Tecnologia Termomecanica do Centro Educacional da Fundação Salvador Arena (Estrada dos Alvarengas, 4001 - bairro Alvarenga), em São Bernardo, neste sábado (14) das 8h ao 12h.O mutirão de atendimento gratuito, chamado de "Em paz com o leão", também oferecerá auxílio para a regularização do CPF (Cadastro de Pessoa Física), palestras e plantão contra dúvidas sobre questões relacionadas à Receita Federal.De acordo com o Centro Educacional, o atendimento ao público será realizado por consultores da área contábil e alunos, que serão supervisionados por professores das áreas de administração e legislação e planejamento tributário.