São Bernardo tem meta de imunizar 159,3 mil contra gripe

A segunda etapa da campanha terá início no dia 9 de maio, onde serão imunizados os portadores de doenças crônicas e os professores (da rede pública e privada).



Para participar da vacinação, basta ir até um dos postos de saúde entre às 7h e as 17h e apresentar um documento com foto. As crianças devem estar acompanhadas de pais ou responsáveis. Já os pacientes de classificação no grupo de doenças crônicas, devem apresentar também um comprovante médico.

A secretaria de Saúde de São Bernardo tem como meta neste ano imunizar 159.381 mil pessoas dos grupos prioritários contra a gripe. A imunização prioriza profissionais da Saúde, idosos, crianças de seis meses até cinco anos, gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto).A campanha começou nesta segunda-feira (23) em 34 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.O secretário de Saúde da cidade, Geraldo Reple, afirmou que além da gripe, essa vacina pode reduzir as complicações das doenças respiratórias. "A imunização impede que o indivíduo fique doente. Ameniza os sintomas da doença e ainda previne complicações que podem levar a uma pneumonia. Além disso, com a população vacinada, também é possível diminuir os números de internações nos hospitais", afirmou.