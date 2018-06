São Bernardo sedia torneio nacional de Ginástica Artística

Competição contará com atletas como Daniele Hypólito, Jade Barbosa e Flávia Saraiva

O Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística começa na próxima sexta-feira (22) no Ginásio Poliesportivo Adib Moyses Dib, em São Bernardo. A competição contará com provas individuais e por equipes das equipes adultas e infantis.



O torneio acontecerá até domingo (24) e terá entrada gratuita. Nesta quinta-feira (21), os portões estarão abertos ao público interessado em acompanhar os treinos livres.



O torneio deverá contar com atletas que fazem parte da Seleção Brasileira de Ginástica como Daniele Hypólito, Jade Barbosa, Flávia Saraiva, Thais Fidelis, Fabiane Brito, Luiza Domingues, Carolyne Pedro e Luisa Helena da Silva.



No masculino Ygor Marques Reis, Vitor Giannico Vargas, Yannick Hamada Santos estão entre as apostas.