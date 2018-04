São Bernardo retomará canalização do córrego Pindorama

Etapa final da obra no bairro Jordanópolis tem prazo de 90 dias para ser concluído

As obras de canalização do córrego Pindorama, no bairro Jordanópolis em São Bernardo, deverão ser retomadas nesta semana. A autorização para a continuidade das intervenções foi assinada na noite desta segunda-feira (2) pela Prefeitura.



De acordo com o projeto, o córrego ganhará uma nova rede auxiliar de coleta de esgoto na margem direita do canal, reaterro, instalação de travessias de veículos, reparo no viário e implementação de novo asfalto.



A obra faz parte do projeto Drenar, iniciado pela gestão passada, e que tinha previsão para ser concluída no primeiro semestre de 2016.



O custo da obra está orçado em R$ 150 mil, que será pago pela Sabesp, e outros R$ 2 milhões que devem ser arcados pela empresa responsável pela obra, a FBS Construção Civil e Pavimentação. A previsão de conclusão é de 90 dias.



A rede terá cerca de 600 metros e deverá captar esgoto de cerca de 120 residências, que será encaminhado à rede coletora situada na margem esquerda do Pindorama.