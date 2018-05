São Bernardo retoma obras de viaduto na praça dos Bombeiros

Estrutura irá conectar avenidas Rotary e Luiz Pequini, aliviando o fluxo de veículos na rotatória

As obras de construção do viaduto sobre a Praça dos Bombeiros, no bairro Irajá, foram retomadas nesta quinta-feira (3) em São Bernardo. A estrutura conectará as avenidas Rotary e Luiz Pequini, aliviando o fluxo de veículos que circulam na rotatória, que dá acesso a cinco avenidas. A obra tem prazo de 12 meses para ser concluída.

Orçado em R$ 81,5 milhões, o projeto foi abandonado em 2015 com 52% de execução. Serão necessários mais R$ 39 milhões para a conclusão do projeto. A continuidade da construção será viabilizada por empréstimo captado junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).

Quando concluída, a ponte terá extensão de 330 metros e quatro faixas de rolamento, sendo duas para cada pista, privilegiando a passagem do transporte público e fazendo a conexão com os futuros corredores exclusivos em obras na cidade.

De acordo com o secretário de Transportes e Vias Públicas, Delson José Amador, as obras serão executadas preferencialmente no período noturno como forma de minimizar os impactos no tráfego de veículos na região. "É praticamente inevitável que haja interdições, mas estas serão definidas previamente, com data de término e voltadas exclusivamente à construção. Quando houver impacto no trânsito, serão feitas à noite", explicou.