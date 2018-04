São Bernardo muda itinerário de linha de ônibus

Medida foi tomada para atender pacientes que utilizam Centro Especializado de Referência do Jardim Hollywood

A Secretaria de Transportes de São Bernardo alterou nesta terça-feira (10) o itinerário da linha de transporte coletivo municipal que circula entre os bairros Selecta e Rudge Ramos. A medida deverá facilitar o acesso aos pacientes do Centro Especializado de Referência (CER) do Jardim Hollywood.



O centro atende cerca de 600 pessoas diariamente. A estimativa da Prefeitura de São Bernardo é de que metade da demanda da unidade acesse o local por meio do transporte público.



Equipamento que compõe a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência é o único do ABC especializado em quatro deficiências: física, auditiva, visual e intelectual. O local oferece reabilitação com equipe multiprofissional.



O itinerário completo da linha pode ser conhecido por meio do site da concessionária do transporte público de São Bernardo, a SBCTrans.