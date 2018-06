São Bernardo inaugura primeiro corredor de ônibus exclusivo

Com 2,6 quilômetros de extensão, corredor está localizado na avenida João Firmino

Começou a funcionar nesta quinta-feira (7) o primeiro corredor exclusivo de ônibus de São Bernardo, no ABC Paulista.



Construído na avenida João Firmino, no bairro Assunção, a via tem 2,6 quilômetros de extensão e conta com canteiro central para embarque e desembarque e ciclovia.



Segundo a prefeitura, o corredor deve impactar, diariamente, cerca de 33 mil passageiros dos bairros dos Casa, Assunção, Alves Dias, Alvarenga e centro. Ao todo, foram investidos R$ 11,9 milhões na obra, que deve encurtar o tempo de trânsito em até dez minutos.



A operação do corredor teve início, em caráter de teste, no dia 30 de maio, com acompanhamento de fiscais e agentes da Empresa de Transportes Coletivos (ETC) e da concessionária do transporte municipal, SBC Trans, que realizam trabalho de orientação aos usuários.



A atividade assistida se estenderá por 90 dias. Após período de adaptação, a administração deverá iniciar o trabalho de fiscalização e penalização de motoristas que não respeitarem o uso exclusivo da faixa destinada aos ônibus.