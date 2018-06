São Bernardo encontra loteamento irregular em área de manancial

Morador com pedido de usucapião da área no bairro Batistini negociava lotes

A Secretaria de Meio Ambiente deflagrou uma operação nas áreas de proteção ambiental que identificou um loteamento clandestino no bairro Batistini. No local, estava em construção 10 habitações irregulares, que eram negociadas ilegalmente por um morador que mantinha pedido de usucapião rural da área.



O vendedor dos lotes, Manuel de Jesus Ribeiro, mais conhecido como Messias, havia entrado com pedido de uso legal da área, mas perdeu o direito na Justiça. Diante do revés, iniciou a divisão do terreno para venda.



A Prefeitura de São Bernardo informou que estima que Messias tenha obtido cerca de R$ 500 mil com o negócio. "Por se tratar de área de manancial, as edificações ainda em fase de construção foram demolidas", disse a administração.



No local, também foi identificado atividade de aterro irregular de córrego. A Prefeitura já havia notificado os moradores do local sobre a operação, dando prazo para saída, porém, os avisos prévios foram removidos por Messias.



O indivíduo foi encaminhado à delegacia, onde foi aberto um Boletim de Ocorrência (BO). Os compradores lesados estão sendo orientados a procurarem a Justiça para reaver os valores investidos.



Messias não foi localizado pela reportagem para se manifestar.