São Bernardo terá orçamento reduzido em 2019

Para a elaboração do documento também foi observada a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2018, recentemente reduzida para 1,94% pelo Banco Central, por meio do relatório de mercado do Boletim Focus. Para 2019, a previsão é de crescimento 2,80% da economia, ante 3% previstos anteriormente.

A Prefeitura de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, prevê arrecadação de R$ 5,195 bilhões no próximo ano. O valor representa retração de 5,72% em relação ao orçamento de 2018. O valor foi revelado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, documento aprovado nesta quarta-feira (13) na Câmara Municipal, e que orienta a elaboração do orçamento fiscal e os investimentos do poder Executivo em 2019.Segundo a administração, a queda leva em consideração a diminuição de 4,8% dos repasses do Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) anotada nos primeiros meses de 2018. A transferência externa configura atualmente como a principal fonte de receita de São Bernardo.