São Bernardo abre inscrições para a 16ª Meia Maratona

Largada acontecerá no dia 16 de setembro em frente ao Ginásio Poliesportivo

Começaram nesta semana as inscrições para a 16ª edição da Meia Maratona de São Bernardo. A prova está marcada para acontecer às 7h30 do dia 16 de setembro deste ano, na avenida Kennedy, 1.155, em frente ao Ginásio Poliesportivo.



O evento contará com três tipos de percurso: 5km (para corrida e caminhada), 10km (corrida) e 21km (corrida). A idade mínima para participação é de 16 anos para a prova de 5 km e 18 anos para a Meia Maratona e para a prova de 10 Km.



A premiação será da seguinte forma: premio em dinheiro - valor ainda não divulgado - para os cinco primeiros colocados no masculino e feminino na Meia Maratona, e troféus nas categorias masculino e feminino para os cinco primeiros colocados dos demais tipos de percurso. Todos os corredores receberão medalha e camiseta pela participação.



Inscrições



As inscrições serão feitas por meio de dois lotes neste site. Para participar do primeiro é preciso se cadastrar até o dia 15 de agosto. O valor é de R$ 75 para o público em geral, e R$ 60 para moradores de São Bernardo.



Já a segunda fase, ocorre de 16 de agosto até 10 de setembro. O público em geral deverá pagar R$ 90, e para os moradores do município o custo é de R$ 75.

Os participantes acima de 60 anos e com deficiência têm 50% de desconto.



Mais informações pelos telefones: (11) 2630-7424 / 7473 / 7428.