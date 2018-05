Santo André terá noite de contação de histórias em 5 línguas

Para participar, os interessados podem se inscrever pelo telefone (11) 4433-5100 e devem chegar com 15 minutos de antecedência no local escolhido.



"A proposta é movimentar a cena cultural da região, tão carente de eventos gratuitos, promovendo cultura e lazer de qualidade", afirmou Valéria Andreetto, diretora das instituições promotoras do evento.



Confira a programação completa:



Conto de encantamento brasileiro: A Moura Torta



Local: Parque Celso Daniel



Endereço: Av. Dom Pedro II, 940 - Jardim



Em português: A raposa / A princesa e o sapo / A aranha, o jacaré e o grilo



Em espanhol: El gato com botas / La ratita presumida



Em inglês: Princess Rose and The Golden Bird





Contos Árabes (apresentados em português): O poeta e o vendedor de melancias / Três pássaros



Local: Jardim dos Pequeñitos/ Il Sole



R. Adolfo Bastos, 725 - Vila Alice





Contos em francês: Les 7 corbeaux / Le garçon aux grandes oreilles / L'hyène et l'aveugle / La fourmi et le roi Salomon



Local: Aliança Francesa



Endereço: R. das Figueiras, 2658 - Campestre





Contos em Italiano: Barone rampante / Le città invisibili



Local: Spazzio Italiano



Endereço: R. Airo, 69 - Vila Gilda





Conto em inglês: Image, John Lennon



Local: Academia do Rock



Endereço: R. das Pitangueiras, 91 - Jardim





Contos em português: A Bela e Fera / Pinóquio



Local: Escola Pequeñitos



R. Bélgica, 766 - Pq das Nações

