Santo André terá festa junina sustentável e feira vegana

Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André)

A prefeitura de Santo André divulgou na segunda-feira (4) o "Junho Verde", que contará com atividades voltadas temas ligados à preocupação ambiental na cidade.Nesta terça-feira (5), o calçadão da rua Coronel Oliveira Lima recebe duas exposições, que ficarão disponíveis das 10h às 15h: uma com fotos do Parque Natural Nascentes de Paranapiacaba e outra chamada "Caminhos dos Resíduos", desenvolvida pelo Semasa (. Também será lançado na Oliveira Lima o 1º Concurso de Fotografia dos Parques de Santo André, voltado para amadores, com idade acima dos 14 anos, às 12h no Largo da Estátua.