Santo André terá diminuição da frota de ônibus a partir de sexta-feira

Apenas 65% dos coletivos devem circular durante todo o fim de semana

A frota de ônibus que circula pela cidade de Santo André diminuirá a partir da próxima sexta-feira (25) devido a falta de combustível.



A medida faz parte de um plano de contingência anunciado pela SATrans por conta da greve dos caminhoneiros, que impede a chegada de diesel e gasolina nos postos da cidade.



Segundo a autarquia que administra o transporte coletivo da cidade, as empresas Guaianazes, Curuçá, ETURSA, Parque das Nações e Vaz, vão operar com 65% da frota programada na sexta, no sábado (26) e no domingo (27).



Já as empresas Suzantur e Urbana devem operar normalmente nestes três dias.



Desde a última quarta-feira (23), os postos de abastecimento do Estado não receberam nenhum tipo de combustível. A greve bloqueia rodovias em ao menos 20 Estados do país.



Por conta das manifestações, nenhum caminhão saiu das bases de Barueri, Guarulhos e São José dos Campos, as responsáveis por realizar a distribuição de combustível no Estado de São Paulo.