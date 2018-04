Santo André tem festival de flores no fim de semana

O evento, que também faz parte do calendário de festividades do aniversário de 465 anos de Santo André, oferecerá oficinas sobre cultivo das plantas e orientações com especialistas.



A entrada é gratuita e o público pode visitar o festival entre 9h e 20h. Mais informações pelo telefone (11) 4433-0197/0753.

A Sociedade Orquidófila de Santo André fará no próximo sábado (7) e domingo (8) o 45º Festival de Flores, no Parque Celso Daniel, no centro da cidade.Além da venda de mudas de flores variadas e materiais para manutenção e conservação, o expositores concorrerão a prêmios em categorias como: espécies nacionais e estrangeiras; híbridos; micros; plantas exóticas e botânica."O julgamento será feito por representantes da Coordenadoria das Associações Orquidófilas do Brasil (Caob)", informou a sociedade.