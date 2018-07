Santo André tem aula gratuita de redação para vestibular

Atividade acontece na próxima sexta-feira (20), a partir das 18h30

Faltando pouco mais de quatro meses para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), os moradores de Santo André, no ABC Paulista, poderão assistir a uma aula gratuita para ter noções de produção de texto em provas de vestibular. O "aulão" ocorre na próxima sexta-feira (20), entre 18h30 e 22h10.



Para participar, o interessado deve se inscrever pelo e-mail cursos@acqua.org.br. A atividade será comandada pela professora Maria José Grisaro.



O evento é realizado pelo Instituto Acqua, em parceria com a Noctuam Educação. O endereço é avenida Lino Jardim, 905, Vila Bastos.



A edição de 2018 do Enem recebeu 6.774.891 inscrições para as provas de 4 e 11 de novembro, segundo nota publicada pelo MEC (Ministério da Educação).



"Esta é a primeira edição do Enem em que a solicitação de isenção de taxa foi anterior à inscrição, e que os participantes que estavam isentos e faltaram tiveram que justificar a ausência para obter novamente a gratuidade" afirmou o ministro da educação, Rossieli Soares.