Santo André lança app de ônibus

Os usuários do transporte público de Santo André precisarão substituir o aplicativo utilizado para localização dos ônibus municipais. A Prefeitura anunciou nesta quinta-feira (3) que o Santo André Mob entrará em funcionamento no lugar do CittaMobi, aplicativo usado anteriormente.O serviço de mobilidade por meio de celular entrou em funcionamento no município em outubro de 2014, com o CittaMobi, que operou até o mês de fevereiro de 2018, quando anunciou que algumas das operadoras de ônibus de Santo André passaram a encerrar o contrato de gerenciamento online de suas frotas, o que inviabilizou que o aplicativo tivesse acesso as previsão de horários de diversas linhas.Entretanto, o serviço continuou a funcionar para os ônibus da empresa Suzantur, que atende majoritariamente a região da Vila Luzita.

O novo aplicativo deverá concentrar o monitoramento do horário de chegada, percurso dos ônibus, visualização de rota, função do roteirizador, programação de alertas para horário de saída e tempo real de chegada ao destino.

"Outra funcionalidade do serviço é a ferramenta de avaliação de motoristas e o registro de reclamações e elogios. Este relatório servirá para que a SATrans, empresa responsável pelo gerenciamento do transporte público da cidade, realize a avaliação sobre a qualidade das linhas", informou a Prefeitura de Santo André, por meio de nota.