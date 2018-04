Santo André irá retomará serviço de apoio a crianças com deficiência

Centro de Atendimento Educacional Multidisciplinar é responsável por dar assistência a alunos da rede municipal

O Caem (Centro de Atendimento Educacional Multidisciplinar), instituição responsável por dar assistência a alunos de Santo André com deficiência auditiva e intelectual, deve retomar suas atividades após dois meses sem funcionar. A afirmação é do prefeito Paulo Serra (PSDB).



O local, inaugurado em 2012, está fechado desde o início de março, quando o convênio firmado com a FUABC (Fundação do ABC) para a administração do espaço, no valor de R$ 3,3 milhões, foi encerrado.



Segundo o prefeito, o novo acordo oficializa ainda a parceria com a FUABC para as operações do Nanasa (Núcleo de Natação Adaptada de Santo André).



A instituição é responsável por dar aulas da natação a pessoas com deficiência.



Segundo a prefeitura, os dois contratos irão funcionar até o mês de abril do ano que vem.