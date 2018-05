Santo André faz feira de adoção de animais no Parque Central

Espaço receberá 100 cães e gatos à procura de um lar no próximo domingo (27)

A feira de adoção de animais de Santo André acontece no próximo domingo (27), das 10h às 15h, na tenda azul do Parque Central. O evento terá cerca de 100 animais à procura de um lar.



Para adotar, basta o interessado ter acima de 18 anos e levar o comprovante de endereço com o nome do proprietário, além dos documentos pessoais, como RG e CPF.



O adotante passará por breve entrevista, inclusive com assinatura do termo de compromisso pela posse responsável. Quem não conseguir ir à feira poderá visitar o canil/gatil municipal (r. Igarapava, 239, bairro Valparaíso), das 8h às 12h e das 13h às 16h30, em dias úteis.



Somente neste ano, 186 animais conseguiram um lar por meio do evento e das visitas ao canil/gatil municipal.



Para mais informações, é possível ligar no telefone 3356-9075. O parque fica na r. José Bonifácio, s/n - bairro Paraíso.