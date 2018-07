Santo André faz empréstimo de cerca de R$ 96 milhões para obras de mobilidade

Segundo a prefeitura, o projeto executivo para a construção da nova alça de acesso do viaduto Adib Chammas já está finalizado. "O próximo passo é a contratação da empresa que gerenciará o pacote de obras previstas no financiamento, etapa que é uma exigência do BID e que será realizada nos próximos dias. A previsão é que a obra custe R$ 12 milhões e fique pronta em 12 meses, a partir da finalização do processo licitatório" afirma a administração municipal em nota.



Obras

No viaduto Castelo Branco, o investimento vai chegar a cerca de R$ 80 milhões. Segundo a prefeitura, somente a licitação internacional para elaboração do projeto executivo custará entre R$ 4 milhões e R$ 6 milhões.



O financiamento do BID também será utilizado para viabilizar o Plano de Mobilidade Sustentável, que norteará as políticas públicas de mobilidade urbana na cidade pelos próximos 30 anos.



Além das obras nas vias, serão implantados quatro quilômetros de corredores de ônibus na região central da cidade. A Prefeitura de Santo André tem um prazo de cinco anos para realizar todas as obras previstas no projeto atual. Já o crédito terá 20 anos para ser pago.

Após cinco anos a espera de recursos para a construção da segunda alça de acesso do viaduto Adib Chammas e de duas novas alças no viaduto Castelo Branco, Santo André assinou nesta segunda (16) um contrato de R$ 96,6 milhões com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) para a realização das obras. O município vai entrar com aporte de outros R$ 96,6 milhões, totalizando R$ 193,2 milhões.A demora da aprovação do BID se deu por conta da baixa classificação financeira da cidade. O banco só deu parecer favorável ao financiamento no ano passado, quando o projeto seguiu para a Procuradoria Geral da Fazenda e depois foi aprovado no Senado Federal.