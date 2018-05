Santo André definirá empresa para cuidar de transporte público

A SATrans vai publicar até o final deste mês um edital para definir a empresa de ônibus que atenderá a região da Vila Luzita. A empresa que vencer o certame terá ainda que reformar todas as paradas, reconstruir a estação localizada na altura da rua Amaro e construir uma nova, na altura da rua Xavantes, além de recapear por completo o corredor e a avenida Capitão Mário Toledo de Camargo.



O trabalho para a concretização do projeto final do novo terminal começou em 2017.



A empresa vencedora da licitação poderá operar as atividades do terminal e do corredor de ônibus por um prazo de 20 anos, prorrogáveis por mais 5 anos. O edital exigirá que as melhorias e reforma do terminal sejam realizadas em 12 meses após a assinatura do contrato e as demais melhorias, como reforma das paradas, colocação de novos pontos de ônibus e o recapeamento da avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, em um prazo de 18 meses.